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CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için açıklaması! "50+1 falan değil, en az yüzde 60"

CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için açıklaması! "50+1 falan değil, en az yüzde 60"
31.05.2023 18:29

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31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.

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