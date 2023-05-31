CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için açıklaması! "50+1 falan değil, en az yüzde 60"

31 Mart 2019 Yerel Seçimi sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "50+1 falan değil, en az yüzde 60. Ben yüzde 60 diyorum belki yüzde 70 çıkar" ifadelerini kullanmıştı.