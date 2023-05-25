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CHP'li İmamoğlu 'Ahlaksızsın terbiyesizsin' diyerek tezgahından indirttiği pazar esnafı vatandaşı dava edeceğini duyurdu

CHP'li İmamoğlu 'Ahlaksızsın terbiyesizsin' diyerek tezgahından indirttiği pazar esnafı vatandaşı dava edeceğini duyurdu
25.05.2023 22:30

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İstanbul Bayrampaşa'daki pazar ziyareti sırasında bir esnaf tarafından HDP ile yaptıkları iş birliği üzerinden eleştirilen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşa parmak sallayıp "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" diyerek hedef aldı. Korumalarıyla esnafı tezgahtan indirip şikayetçi olan İmamoğlu, "O aldanmış zavallı. Onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım." dedi.

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İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'daki perşembe pazarında esnaf ziyaretinde bulundu. Burada kendisini HDP ile iş birliği üzerinden eleştiren esnafı hedef alan İmamoğlu, "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" dedi.

İmamoğlu'nun korumaları tarafından tezgahtan indirilen pazar esnafı vatandaş, ifade vermek üzere karakola götürüldü.

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