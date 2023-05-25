CHP'li İmamoğlu 'Ahlaksızsın terbiyesizsin' diyerek tezgahından indirttiği pazar esnafı vatandaşı dava edeceğini duyurdu

İstanbul Bayrampaşa'daki pazar ziyareti sırasında bir esnaf tarafından HDP ile yaptıkları iş birliği üzerinden eleştirilen İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, vatandaşa parmak sallayıp "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin" diyerek hedef aldı. Korumalarıyla esnafı tezgahtan indirip şikayetçi olan İmamoğlu, "O aldanmış zavallı. Onu dava edeceğim. Sonuna kadar da hakkımı arayacağım." dedi.