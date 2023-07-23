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CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu: "Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı"

CHP'li İBB'nin Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi "trafik yoğunluğu" şikayetlerine neden oldu: "Burası otogar değil Beşiktaş Meydanı"
23.07.2023 11:53

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Beşiktaş Meydanı'ndaki çevre düzenlemesi nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, sürücülerin ve esnafın tepkisine neden oldu. Beşiktaş'ta sürdürülen proje kapsamında meydandaki köprülü kavşağın kaldırılması, otobüs duraklarının yerinin değiştirilmesi ve alanın yeniden düzenlenmesi, bölgedeki trafik yoğunluğunu artırdı. Dolmuş, minibüs ve taksi şoförleri ile esnaf ve bazı vatandaşlar, bu duruma tepki gösterdi. Dolmuş şoförü Olcay Sırma, "Otobüsler yolun ortasında yer kaplıyor. Meydan düzenlemesinden sonra trafik daha da yoğunlaştı" diyerek İBB'nin düzenlemesin tepki gösterdi.

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