CHP'li İBB'den Emirgan Korusu'nda ağaç katliamı!

Çırağan’daki asırlık çınarları tek tek kesen İBB, bu kez Emirgan Korusu’ndaki dişbudak ağaçlarına dadandı. Yaklaşık 130 ağaç testereyle kesildi. İhbar üzerine koruya baskın yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, ağaç katliamını durdurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Karataş, "Aslında 54 olarak rakam söyleniyor ama zannedersem bugün bu sayının biraz daha ne yazık ki artması söz konusu olabilir. Çünkü hala bu noktada çalışmaların devam ettiği bilgisi var. Emirgan Korusu’ndaki ağaçların İBB tarafından yok edildiği bilgisi üzerine bizler de o noktaya geldik. Geçtiğimiz günlerde Çırağan Caddesi’nde 112 ağaç kesilmişti buna henüz tepkiler dinmemişken görüyorsunuz bu noktada kesilen ağaçların kökleri." dedi..