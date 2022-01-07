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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı!

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı!
07.01.2022 23:14

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Hizmet yerine algı belediyeciliğine seçen CHP'li isimlerin foyaları ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "Ben 2.5 yıldır hiçbir bakanlığın açılışına davet edilmedim” şeklindeki iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yönetim Kurulu üyesi de olan Ekrem İmamoğlu’nu 25 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen “İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı”na davet ettiği ancak Ekrem İmamoğlu'nun söz konusu toplantıya katılmadığı öğrenildi.

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