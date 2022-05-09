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CHP'li İBB 40 milyar TL'yi ne yaptı?

CHP'li İBB 40 milyar TL'yi ne yaptı?
09.05.2022 18:32

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CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye bağlı İSKİ ve İETT'nin 2021 yılında 40 milyar TL harcama yaptığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Muhammet Kaynar, “İBB, İSKİ ve İETT, 2021 yılında 40 milyar TL harcadı. Yapılan yeni bir yatırım yok. Bu miktarı izah edecek hizmet yok. Peki bu 40 milyar TL ile ne yapıldı? Belediyenin bu parası nasıl harcandı?” sorusunu yöneltti. Kaynar ayrıca, hiç kredi borcu olmayan bir kurum olarak devredilen İSKİ'nin 5 milyar 290 milyon TL borcu olduğunu. İETT’nin toplam borcunun ise 3 milyar 930 milyon TL’ye yükseldiğini söyledi.

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