CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti

CHP'nin deprem üzerinden yürüttüğü sistematik algı operasyonu ve yalan furyasının ardı arkası kesilmiyor. Akşam saatlerinde Hatay Defne'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TV'de çirkin bir provokasyona soyundu. "Defne'de tek bir çadır yok" diyen Güzel, "Beni Silivri'ye atın" diye yaygara kopardı. Ancak takvim.com.tr CHP'nin yaydığı kirli dezenformasyonu somut verilerle bozguna uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun 'çadır yok' denilen Defne'de çadır kenti ziyaret ettiği, AFAD'ın bölgeye 6000 ek çadır gönderdiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de AFAD ve Kızılay'ın çadırlarından oluşan bir çadır kent kurduğunu belgeledi.