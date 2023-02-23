Haberler Güncel Videoları CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti

CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti

CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel'in "Çadır yok beni Silivri'ye atın" dediği Defne'de Kılıçdaroğlu çadır kenti ziyaret etti
23.02.2023 22:18

OTOMATİK OYNAT

Güncel 10:56
SON DAKİKA I Hatay yine...
Güncel 00:13
SON DAKİKA I Hatay'ın Defne...
Güncel 00:56
Kuruluş Osman dizisinin...
Güncel 03:37
AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü...
Güncel 16:27
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Güncel 01:11
CHP’li İBB halkın canına kast...
Güncel 00:28
Deprem bölgemizi ayağa...
Güncel 04:18
Yangının ardından İskenderun...
Güncel 00:36
İsrail'in Nablus'ta...
Güncel 02:04
Adıyaman'da ekipler provokatif...
Güncel 00:53
Bisiklet paralarını AFAD’a...
Güncel 02:48
İzmir'de şehide yürek yakan...

CHP'nin deprem üzerinden yürüttüğü sistematik algı operasyonu ve yalan furyasının ardı arkası kesilmiyor. Akşam saatlerinde Hatay Defne'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından CHP'li Hatay Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, yandaş Halk TV'de çirkin bir provokasyona soyundu. "Defne'de tek bir çadır yok" diyen Güzel, "Beni Silivri'ye atın" diye yaygara kopardı. Ancak takvim.com.tr CHP'nin yaydığı kirli dezenformasyonu somut verilerle bozguna uğrattı. Kılıçdaroğlu'nun 'çadır yok' denilen Defne'de çadır kenti ziyaret ettiği, AFAD'ın bölgeye 6000 ek çadır gönderdiği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin de AFAD ve Kızılay'ın çadırlarından oluşan bir çadır kent kurduğunu belgeledi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA