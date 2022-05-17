CHP’li Gülay Yedekçi'den 'Atatürk Havalimanı' çelişkisi!

Atatürk Havalimanı'nın yıkılarak yerine Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapılacak olması başta CHP olmak üzere kendisine muhalefet diyen takozları kudurttu. Millet bahçesine karşı çıkan açıklamalar yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı yeşil alan yapma fikri ortaya çıkınca sus pus kesildi. Aynı şekilde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da geçmişte yaptığı açıklamalarla şimdi söyledikleri birbirine ters düştü. Arşivden çıkan son görüntü ise CHP'li Gülay Yedekçi'ye ait. Yedekçi 2018 yılında havalimanına gölet yapma fikrini savunurken şimdi ise pistlerin korunması ve binaların kalmasından bahsederek kendi sözleriyle çelişti.