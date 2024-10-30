SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı
Haberler Güncel Videoları

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 18:20

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özer'in evi, aracı ve görev yaptığı belediye binasındaki odasında arama yapıldı. Özer, emniyet işlemlerinin sona ermesi üzerine İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Hasta yakınından Doktor Ayşe Aşık'a saldırı: Makas ve su ısıtıcıyla darbetti
30.10.2024Çarşamba
Batman'daki villada aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürüp intihar etti... Son paylaşımı dikkat çekti
30.10.2024Çarşamba
Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım’dan ilk açıklama: İsrail ile savaşmaya devam edeceğiz
30.10.2024Çarşamba
Bakırköy'de TIR üst geçide çarptı! Trafik durma noktasına geldi
30.10.2024Çarşamba
Yolcu otobüsünde yangın: Yanan otobüsü benzinliğe çekti
30.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Türk Silahlı Kuvvetleri cezalandırmıştı! ABD Ordusu tasmasını tuttuğu PKK/YPG’li teröristlerin petrol tesisinde hasar tespit incelemesinde bulundu 00:43
TSK cezalandırmıştı! ABD'den YPG'li hainlere tespit incelemesi
29.10.2024Salı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar YouTuber çıktı! Babası tabanı gazlıyor o lüks içinde yaşıyor | VİDEO 00:54
Babası tabanı gazlıyor kızı hayatını yaşıyor!
29.10.2024Salı
İZLE | Silivrispor 0-1 Kayserispor 02:17
İZLE | Silivrispor 0-1 Kayserispor
30.10.2024Çarşamba
CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltında! 17:35
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltında!
30.10.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA