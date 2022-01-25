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CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken açıklama! Yoğun kar yağışı nedeniyle yardım çağrısı yapan vatandaşları ‘zavallı’ olarak niteledi

CHP’li Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken açıklama! Yoğun kar yağışı nedeniyle yardım çağrısı yapan vatandaşları ‘zavallı’ olarak niteledi
25.01.2022 00:20 - Son Güncelleme: 25.01.2022 00:46

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Alınan yetersiz önlemler ve tuzlanmayan yollar sebebiyle yollarda mahsur kalan binlerce İstanbullu, yardım beklerken Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Yardım çağrısında bulunan vatandaşların sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımları 'zavallı' olarak niteleyen İmamoğlu, "Zavallı mesajlara çok aldırış etmeyin. Bu akşamı hep beraber atlatacağız" ifadelerini kullandı. Yönetimindeki belediyenin vasatlığını görmezden gelip böylesine pervasızca bir mesaj paylaşan İBB Başkanı'nın bu tutumu, 'pes' artık dedirtti.

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