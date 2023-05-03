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CHP'li Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi!

CHP'li Ekrem İmamoğlu terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam gönderdi!
03.05.2023 23:00

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7'li koalisyonun yıkımda odaklı kirli siyaseti perçinlenerek büyüyor. Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'a kendisine özgürlük vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy dilenciliğine başladı. Sosyal medya hesabından oy pusulası paylaşan Demirtaş, "Bir oy HDP'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı. Öte yandan Ekrem İmamoğlu Adıyaman'da yaptığı konuşmada terör tutuklusu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a selam gönderip "Selamımız ona olsun, adaletini diledik" dedi.

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