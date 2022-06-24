CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisiyle böyle çelişti: Yeşil alanları büyütüyoruz

İBB tarafından 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul seçimlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

YİNE ŞOV PEŞİNDE

Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u koruyor, geliştiriyor ve sorunlarını birer birer çözüyoruz. İstanbul'u yeşille buluşturuyor, yaşam kalitesini artırıyor ve umutlandırıyoruz. Çünkü İstanbul'a sözümüz var." açıklaması dikkat çekti.