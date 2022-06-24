Haberler Güncel Videoları CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisiyle böyle çelişti: Yeşil alanları büyütüyoruz

CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisiyle böyle çelişti: Yeşil alanları büyütüyoruz

CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisiyle böyle çelişti: Yeşil alanları büyütüyoruz
24.06.2022 01:44 - Son Güncelleme: 24.06.2022 01:47

OTOMATİK OYNAT

Güncel 05:54
Marmaris'te orman yangını...
Güncel 02:16
Marmaris'teki orman yangınına...
Güncel 03:04
Adana'da bulunan petrol sevinç...
Güncel 02:02
Zincir marketlere mahkemeden...
Güncel 03:16
Bakan'dan Akşener'e sert tepki
Güncel 02:55
Bakanlar yangın bölgesinde...
Güncel 03:18
Hablemitoğlu suikastının bir...
Güncel 03:06
Avrupa Konseyi önünde PKK...
Güncel 07:54
CHP'de genel başkanlık savaşı!
Güncel 04:44
Bursa'da Hadise rüzgarı!
Güncel 01:14
Fransa’da PKK yandaşları Türk...
Güncel 01:53
Marmaray’da korkunç olay!

Çırağan ve Emirgan Korusundaki ağaçları katleden CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi Şenliği'nde "İstanbul'u yeşille buluşturduk" dedi.

Güncel Videoları

İBB tarafından 23 Haziran 2019'da yapılan İstanbul seçimlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Yenikapı'da 'Demokrasi Şenliği' düzenlenen etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı.

YİNE ŞOV PEŞİNDE

Şenlikte konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul'u koruyor, geliştiriyor ve sorunlarını birer birer çözüyoruz. İstanbul'u yeşille buluşturuyor, yaşam kalitesini artırıyor ve umutlandırıyoruz. Çünkü İstanbul'a sözümüz var." açıklaması dikkat çekti.

SON DAKİKA