CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan 11 milletvekiline skandal erken seçim çağrısı!

Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin skandallara imza atan başkanı Tanju Özcan, sığınmacılara su ücretlerinin dolar üzerinden tarifelendirilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasını içeren ırkçı bir karara imza atmıştı.

ARA SEÇİM KARARI ALINIR

Türkiye'deki sığınmacılara karşı ırkçı söylemleriyle kamuoyunda gündem olmaya çalışan CHP'li Özcan, TBMM'de 11 milletvekilinin istifası durumunda boş koltuk sayısının 30'a ulaşacağını, bu durumda ara seçim kararı alınmak zorunda kalınacağını belirterek muhalefete çağrı yaptı.

Özcan, "Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki, milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır" dedi.

MİLLETİN İRADESİNİ AYAK OYUNLARINA ALET ETTİ

İstifa etmesi gereken illeri de tek tek açıklayan, Özcan, "Bu 11 cesur yürekli kim olabilir? Ankara 1. bölgeden bir arkadaşımız, İzmir'de iki bölge var, birer kişi, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırklareli, Balıkesir, Hatay'dan birer arkadaşımız..." diyerek milletin iradesini yok saydı.



KENDİ KENDİNİ YALANLADI

Muhalefet liderlerinin bu kararı aldırması durumunda yapılacak ara seçimde Türkiye seçmeninin yüzde 56'sının oy kullanacağını belirten Özcan bu yüzden Başkan Erdoğan'ın erken seçim kararı almak zorunda kalacağını iddia ederek, "Bu bir ara seçim olmaz, siyasetin doğası gereği genel seçime dönüşür." ifadelerini kullanarak büyük bir skandala imza attı.







YAPILAN ERKEN SEÇİM DEĞİL ARA SEÇİM

CHP'li Özcan'ın bu açıklaması akıllara Türkiye siyasi tarihindeki Güneş Motel Olayı'nı getirirken ırkçı belediye başkanının açıklamalarının aksine erken seçim değil sadece o illerde ara seçim yapılacağı biliniyor.



TBMM'DE ONAYLANMADAN OLMUYOR

Özcan'ın iddia ettiği gibi 11 milletvekilinin istifası teorik olarak mümkün olsa da yasalara göre vekillerin istifasını TBMM onaylamak zorunda. Yani buna göre 11 değil daha fazla sayıda milletvekili istifa ediyorum dese dahi, TBMM'de AK Parti ve MHP çoğunluğu bu istifaları genel kurulda kabul etmediği sürece mecliste vekil sayısı 570'e düşmüş olmuyor.





TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNCEL MİLLETVEKİLLERİ DAĞILIMI



ARA SEÇİM KANUNU NE DİYOR?

Milletvekili Seçimi Kanunu mevzuatın yer alan ara seçim maddesi aşağıdaki gibidir;

Ara seçimi:

Madde 7 – Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliklerinde boşalma olması halinde, ara seçime gidilir.

Ara seçimleri, her seçim döneminde bir defa yapılır ve genel seçimden otuz ay geçmedikçe ara seçime gidilemez.

Ancak, boşalan üyeliklerin sayısı, üye tamsayısının yüzde beşini bulduğu hallerde, ara seçimlerinin üç ay içinde yapılmasına

Türkiye Büyük Millet Meclisince karar verilir.



Genel seçimlere bir yıl kala ara seçimi yapılamaz.

(Ek fıkra: 2/1/2003-4778/14 md.) Yukarıda yazılı haller dışında, bir ilin veya seçim çevresinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde üyesinin kalmaması halinde, boşalmayı takip eden doksan günden sonraki ilk Pazar günü o seçim çevresinde ara seçim yapılır.

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