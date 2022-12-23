CHP'li belediyelere HDPKK'nın referansıyla hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? Bakan Soylu tek tek anlattı...

CHP'li Belediyelerde işe alınan terörle iltisaklı çalışanlarla ilgili flaş gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle (İBB) ilgili tevdi raporu savcılığa teslim edildi. Dün teslim edilen rapor sonrası CHP'nin yayın organlarından Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, İçişleri Bakanlığı'nı hedef aldı. Bugün bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu, Saygı Öztürk'e tepki göstererek, "Ateş bacayı sarmış" ifadelerini kullandı. Soylu, HDPKK'nın referansıyla hilile ve hülleli işe alımlar nasıl gerçekleştiriliyor? sorusunu da madde madde anlattı.