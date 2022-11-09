CHP’li belediyelerde rüşvet çarkı! Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdürü rüşvet alırken görüntülendi

CHP'li belediyeler üst üste ortaya çıkan skandalları nedeniyle gündemden düşmüyor.



Daha önce "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" operasyonu gerçekleştirilen Ataşehir Belediyesine ait bir yolsuzluk skandalı daha ortaya çıktı.



2017'de yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında geçici olarak görevden alınan CHP'li Battal İlgezdi'nin yönetimindeki Ataşehir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor.







Ataşehir Belediyesi Ruhsat Müdür Servet Ön'ün rüşvet aldığı iddia edilen görüntüler ortaya çıktı.







Görüntülerde odasında 2 kişiyle toplantı halinde olan Servet Ön, önünde oturan kişinin uzattığı paraları alarak çekmesine atıyor.







BAKANLIK BATTAL İLGEZDİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

8 Aralık 2017'de, yolsuzluk ve usulsüzlük suçlamalarıyla, "usulsüz, yolsuzluk içeren işlemlerin belediye başkanının yakın akrabaları ve iş ortakları ve onların yakın akrabaları ile karmaşık ilişkiler zinciri oluşturularak ve kendi kimliği gizlenerek gerçekleştirildiği" iddiasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.



AKRABALARI AÇIKLANAMAYACAK MAL VARLIKLARI EDİNDİ

Bakanlığın konuyla ilgili açıklamasında, İlgezdi'nin akrabalarının ekonomik durumlarınca açıklanamayacak malvarlıkları edinmeleri gibi noktalar yer aldı. İlgezdi ise iddiaları reddederek, konuyla ilgili halihazırda bir beraat kararı olduğunu iddia etti. İlgezdi'nin partisi de suçlamaları kabul etmeyerek duruma tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığıysa, görevden uzaklaştırmaya neden olan hususlarla ilgili herhangi bir takipsizlik veya beraat kararı bulunmadığı yönünde açıklamada bulundu. Haksız mal edinme, ihaleye fesat karıştırma suçlamalarıyla İlgezdi'nin yargılanmsına 22 Aralık 2017'de başlandı.İlgezdi aslen iki ay süreyle görevden uzaklaştırılsa da, sonrasında bu süre iki ay arayla uzatıldı

2019 seçimlerinde Ataşehir belediye başkanlığına tekrar seçildi.