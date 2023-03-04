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CHP'li belediye başkanları'nın kriz toplantısı sonra erdi

CHP'li belediye başkanları'nın kriz toplantısı sonra erdi
04.03.2023 00:41 - Son Güncelleme: 04.03.2023 00:55

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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer’in katıldığı Ankara'daki Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri’nde gerçekleşen toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İki belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.

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