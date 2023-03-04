CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer, Zeydan Karalar ve Vahap Seçer’in katıldığı Ankara'daki Gölbaşı Mogan Gölü Belediye Tesisleri’nde gerçekleşen toplantı sona erdi. Toplantı sonrası Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İki belediye başkanı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı.
CHP'li belediye başkanları'nın kriz toplantısı sonra erdi
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