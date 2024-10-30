PODCAST CANLI YAYIN
CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?
Haberler Güncel Videoları

CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Özer 694 örgüt üyesiyle ne görüştü?

Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 23:20

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özer hakkında tutuklama talep edilirken Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.

SIRADAKİ VİDEO
CHP/DEM'li Ahmet Özer hakkında tutuklama talebi! Hangi PKK yöneticileriyle görüştü? Brüksel ve Ekrem İmamoğlu detayı..
30.10.2024Çarşamba
İstanbul Güngören'de yeni doğan skandalı! Masum bebek önce bacağından sonra canından oldu
30.10.2024Çarşamba
Katil İsrail askerleri Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 389 gündür devam ediyor
30.10.2024Çarşamba
CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi! Elebaşlarından Remzi Kartal ve 694 PKK’lı ile irtibat halinde çıktı
30.10.2024Çarşamba
Hasta yakınından Doktor Ayşe Aşık'a saldırı: Makas ve su ısıtıcıyla darbetti
30.10.2024Çarşamba
Bunlar da Var
Türk Silahlı Kuvvetleri cezalandırmıştı! ABD Ordusu tasmasını tuttuğu PKK/YPG’li teröristlerin petrol tesisinde hasar tespit incelemesinde bulundu 00:43
TSK cezalandırmıştı! ABD'den YPG'li hainlere tespit incelemesi
29.10.2024Salı
Firari FETÖ’cü Mahmut Akpınar’ın kızı Zeliha Akpınar YouTuber çıktı! Babası tabanı gazlıyor o lüks içinde yaşıyor | VİDEO 00:54
Babası tabanı gazlıyor kızı hayatını yaşıyor!
29.10.2024Salı
Batman’da vahşet! Oğlunu ve eşini öldürdükten sonra intihar etti 00:54
Batman’da vahşet!
30.10.2024Çarşamba
TUSAŞ saldırısının bilinmeyenleri ortaya çıktı! 2 terörist Sivas’a neden gitti? 11:42
Teröristler neden Sivas'a gitti?
30.10.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA