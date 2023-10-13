CHP'li Barış Yarkadaş, katıldığı yayında Başkan Erdoğan ve hükümetin Filistin politikasına destek vererek "iktidar sağduyulu" ifadelerini kullandı. Yarkadaş, "TBMM'de ortak bir şekilde kaleme alınan metin Türkiye'nin ve iktidarın aslında konuya sağduyulu yaklaştığını ve dünyada belki de İsrail'in yanında olmayan sayılı devletlerden biri olduğunu gösteriyor. Bu açıdan o bildiriye imza atan tüm partilerin milletvekillerine ve yöneticilerine teşekkür ediyorum. Çünkü Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü bugün bir kez daha gördük" şeklinde konuştu.