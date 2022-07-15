CHP'li Barış Yarkadaş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul selle boğuşurken tatilde olması büyük yankı uyandırmıştı. Parti içinden ise sesler gelmeye başladı. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'na veryansın etti. Yarkadaş, "Bir CHP'li olarak Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerdeki tutumunu beğenmiyorum. İmamoğlu, balıkçı krizinden sonra ne yazık ki 8 puanlık bir oy kaybı yaşadı. Bu araştırmalar, rakamlar kendisinin önünde de var. Yaptığımız eleştiriler o kadar çok yankı buldu ki, CHP'nin çeşitli Whatsapp gruplarında da bu konu çok konuşuldu" dedi.