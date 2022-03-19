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CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden tepki çeken hareket! Zabıtalar fuar alanını bastı…

CHP’li Bakırköy Belediyesi’nden tepki çeken hareket! Zabıtalar fuar alanını bastı…
19.03.2022 18:33

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CHP'li Bakırköy Belediyesi tepki çeken uygulamalarına devam ediyor. CHP'li Bülent Kerimoğlu yönetimindeki Bakırköy Belediyesi'ne bağlı zabıtalar İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen Avrupa’nın en büyük mobilya fuarına yaptığı baskının benzerini bu kez İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Makine Fuarı’nda gerçekleştirdi. Fuarın organizatörlüğünü yapan Nobel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik, zabıtalara “Burası semt pazarı mı?” diyerek tepki gösterdi. Zabıtaları polis zanneden yabancı katılımcılar ve fuara konuşmacı olarak katılan ticaret grup başkanları ise baskın sonrası fuarı terk etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin ihracatını savaş şartlarına rağmen geliştirmeye çalıştığı bu dönemde, yabancıları bin bir güçlükle fuarlarımıza getirdiğimiz dönemde özellikle yabancı ziyaretçileri rencide eden, rahatsız eden bu yaklaşımı şiddetle kınıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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