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CHP'li Atilla Sertel'in 'Padişah' provokasyonu elinde patladı!

CHP'li Atilla Sertel'in 'Padişah' provokasyonu elinde patladı!
09.06.2022 21:39

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) iftira, algı ve kara propagandalarla yürüttüğü siyaset bir kez daha elinde patladı. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in camında 'Son Padişah RTE' yazılı bir aracın Meclis'e girdiği yönündeki iddiası, TBMM Genel Sekreterliği tarafından yalanlandı. Yapılan açıklamada aracın, Meclise girmeden nizamiye noktasından çıkış yapmasının sağlandığını bildirildi. Sertel'in fotoğrafını çektiği aracın birkaç saniye sonra kapıdan alınmadığını gördüğü halde provokasyona soyunması tepkiyle karşılandı.

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