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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024, 21:56 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024, 21:59

CHP'li Ali Mahir Başarır'ı memleketinde yerden yere vurdular: Bize küfreden adamların yanında olmayız

CHP'li Ali Mahir Başarır'a memleketi Mersin'de "Kılıçdaroğlu'nu hançerleyen hain" denildi. Başarır kendisini eleştiren CHP'lileri konuşma yaptığı alandan 'troll' diye yaftalarak attırdı. Gelişme üzerine Mersin'de Alevi dernekleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ı protesto etti. Mezitli Cemevi yöneticisi, "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, Aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz" dedi. Tepkiyi cılız bulan bir kişi ise Alevilere küfreden adamın yanında duruyorsunuz. Bize küfreden adamların yanında olmayız" diye bağırdı.

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