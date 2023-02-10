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CHP'li Ali Mahir Başarır yalanı köpürtmek için gitti gerçekleri gördü

CHP'li Ali Mahir Başarır yalanı köpürtmek için gitti gerçekleri gördü
10.02.2023 10:49

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken sosyal medya provokatörleri yalan bilgileri yayarak vatandaşları tahrik ediyor! Depremzedelerin yurtlarda misafir edilmeye başlamasından kısa bir süre sonra sosyal medyada 'Mersin'deki KYK yurtlarına daha çok Suriyelilerin yerleştirildiği, bu kişilerin konuk edildikleri odalarda nargile içtikleri ve müstehcen içerikli görüntüler paylaştıkları' yalanı ortaya atıldı. Bu yalanın peşine takılıp iddia edilen yurda giden CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır gerçeği gözleriyle gördü!

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