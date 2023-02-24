CHP'li Adalar Belediyesi'nin deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından Türkiye'de gündem kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları oldu. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde siyaset yaparak rant peşinde koşan muhalefetin kentsel dönüşüm projelerini engellemek için türlü organizasyonlar yaptığı ortaya çıkarken, CHP'li belediyelerin kendi içerisinde de deprem hazırlığı yapmadığı görüldü. CHP'li Adalar Belediyesi'nde düzenlenen deprem panelinde konuşan CHP'li eski yönetici Arif Aydın, "15 yıldır yerelde iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalarda da iktidarız. Belediye Binamız riski yapı ama onu yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız" eleştirisi yapınca CHP'li vekil Haluk Eyidoğan tarafından sözü kesildi. Ardından söz alan bir başka vatandaş da belediyeye tepki göstererek "Bu ruhsatları kim veriyor. Adalar'da bina yapılıyor İmar Müdürlüğü'nden bir görevli de gelip denetim yapmıyor" dedi.