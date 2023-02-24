Haberler Güncel Videoları CHP'li Adalar Belediyesi'nin deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı

CHP'li Adalar Belediyesi'nin deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı

CHP'li Adalar Belediyesi'nin deprem panelinde CHP'yi eleştiren eski yöneticinin mikrofonu alındı
24.02.2023 18:22

OTOMATİK OYNAT

Güncel 10:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:...
Güncel 12:34
Bakanlardan deprem bölgesinde...
Güncel 06:02
Müge Anlı WhatsApp hattı...
Güncel 01:16
Meral Akşener provokatör Ekşi...
Güncel 00:31
Başkan Erdoğan'ın 2014...
Güncel 06:30
Pakistan arama kurtarma ekibi...
Güncel 01:44
Milli Savunma Bakanı Hulusi...
Güncel 00:13
SON DAKİKA I Hatay'ın Defne...
Güncel 00:56
Kuruluş Osman dizisinin...
Güncel 02:00
Seçim süreci nasıl işleyecek?
Güncel 08:37
Depremden sonra hayalet şehre...
Güncel 01:30
Meral Akşener kentsel dönüşüme...

Kahramanmaraş merkez üslü depremlerin ardından Türkiye'de gündem kentsel dönüşüm ve deprem hazırlıkları oldu. Deprem bölgesinde enkaz üzerinde siyaset yaparak rant peşinde koşan muhalefetin kentsel dönüşüm projelerini engellemek için türlü organizasyonlar yaptığı ortaya çıkarken, CHP'li belediyelerin kendi içerisinde de deprem hazırlığı yapmadığı görüldü. CHP'li Adalar Belediyesi'nde düzenlenen deprem panelinde konuşan CHP'li eski yönetici Arif Aydın, "15 yıldır yerelde iktidarız. Son 4 yıldır Büyükşehir Belediyesi'nde ve Adalarda da iktidarız. Belediye Binamız riski yapı ama onu yıkıp yapmamışız. İğneyi önce kendimize batırmalıyız" eleştirisi yapınca CHP'li vekil Haluk Eyidoğan tarafından sözü kesildi. Ardından söz alan bir başka vatandaş da belediyeye tepki göstererek "Bu ruhsatları kim veriyor. Adalar'da bina yapılıyor İmar Müdürlüğü'nden bir görevli de gelip denetim yapmıyor" dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA