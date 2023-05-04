CHP'den Romanları aşağılayan ırkçı afiş!

CHP'nin İzmir Menemen'de gerçekleştirdği mitingde bir skandala daha imza atıldı. HDP destekli 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Romanlarla birlikte resmedildiği karikatür büyük tepkiye neden oldu. AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, CHP'nin ırkçı afişine tepki göstererek "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Romanları yok saydığınızı biliyoruz, fakat asil bir milleti böyle karikatürize etmeniz, Romanları tekrar rencide etmiştir. Roman çocuğunu bile domuz burunlu olarak resmeden bu zihniyet, Romanları nasıl gördüyse o şekilde karikatürize etmiştir." dedi.