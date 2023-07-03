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CHP'den Ekremci Sözcü TV'ye Halk TVye 'ihanet çetesi' yakıştırması!

CHP'den Ekremci Sözcü TV'ye Halk TVye 'ihanet çetesi' yakıştırması!
03.07.2023 22:30

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun...

28 Mayıs'taki hezimet sonrası 'değişim' isteyip CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki medya Kemal Kılıçdaroğlu'na yerden yere vuran yayınlara başladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı. Bay Bay Kemal de Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle hedef aldı. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde topa CHP Genel Merkezi girdi. Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımlandı. Üstelik hem Sözcü TV'nin hem de Halk TV'nin fondaşlığı da tescillendi... CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar" dedi.

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