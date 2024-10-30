CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, hakkında yürütülen terör örgütü üyeliği soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Özer hakkında tutuklama talep edilirken Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detaylarına ulaşıldı. Özer'in PKK terör örgütü yöneticisi Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edildi. Savcılığın yaptığı açıklamada, terör örgütü tarafından Özer'in sözde özerklik projesinde görevlendirildiği belirtilirken üzerine atılı PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak suçunu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı ifade edildi.