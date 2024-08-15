SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
CHP'de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor?
Haberler Güncel Videoları

CHP'de yeniden koltuk kavgası: Tunç Soyer aday mı oluyor?

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 18:07   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 18:07

CHP'de koltuk kavgası bitmek bilmiyor. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yemekte buluşan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP'de yapılacak kurultay öncesi genel başkanlık için aday olabileceğinin sinyalini verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Tunç Soyer'in aday olacağını duyururken Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler adaylığa karşı ön alma çabasına girdi. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun partide bana bağlı "50 vekil var" sözleri hafızalardaki yerini korurken partiyi yeniden ele geçirmek için Tunç Soyer'i "tavşan" olarak kullanabileceği yorumları yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşları bitmiyor.

Oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşurken ilginç bir gelişme yaşandı.

TUNÇ SOYER İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU YEMEKTE BULUŞTU
Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün kendisine yakınlığıyla bilinen ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tarafından adaylığı veto edilen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yemekte buluştu.

Yemeğin ardından Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığına aday olacağı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Barış Yarkadaş'a konuşan Tunç Soyer aday olacağının sinyalini verdi.

ADAYLIK BOMBASI: NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OLACAĞIM
Soyer, Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk." dedi.

Soyer şu ifadelerle aday olabileceğini doğruladı:

"Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım. Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim"

SIRADAKİ VİDEO
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya: Bu onların iyi günleri
15.08.2024Perşembe
Marmara Depremi'ne karşı dimdik ayakta kalan Tavşancıl'ın hikayesi
15.08.2024Perşembe
Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas TBMM'de ayakta alkışlandı
15.08.2024Perşembe
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM’den dünyaya seslendi!
15.08.2024Perşembe
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas: ‘’Tüm kardeşlerimle Gazze’ye gideceğim’’
15.08.2024Perşembe
Bunlar da Var
Küçükçekmece’de dehşet anları: Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında bıçakladı! Gözü dönen cani yakalandı 03:22
Küçükçekmece'de dehşet anları
15.08.2024Perşembe
HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı! Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan flaş açıklama 01:25
HİSAR-O ilk uzun menzilli atışını yaptı!
15.08.2024Perşembe
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti! 01:18
Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti!
15.08.2024Perşembe
Otomobil traktöre arkadan çarptı! 1’i bebek 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı 01:17
Otomobil traktöre arkadan çarptı!
15.08.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA