Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk savaşları bitmiyor.

Oturduğu koltuğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte hareket eden Özgür Özel'e kaptıran eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "intikam" için yanıp tutuşurken ilginç bir gelişme yaşandı.

TUNÇ SOYER İLE KEMAL KILIÇDAROĞLU YEMEKTE BULUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu önceki gün kendisine yakınlığıyla bilinen ve Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu tarafından adaylığı veto edilen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile yemekte buluştu.

Yemeğin ardından Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığına aday olacağı iddia edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Barış Yarkadaş'a konuşan Tunç Soyer aday olacağının sinyalini verdi.

ADAYLIK BOMBASI: NEREDE İHTİYAÇ VARSA ORADA OLACAĞIM

Soyer, Yarkadaş'a yaptığı açıklamada, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk." dedi.

Soyer şu ifadelerle aday olabileceğini doğruladı:

"Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım. Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim"