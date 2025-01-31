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CHP’de yeni kriz: Ön seçim!
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CHP’de yeni kriz: Ön seçim!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 09:40 Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 09:40

CHP'de ön seçim krizi patlak verdi. Ekrem İmamoğlu bu sabah yayımladığı video ile daha aday yoklamasına girmeden adaylığını ilan etti. Saraçhane Bülbülleri "İmamoğlu Yavaş'a karşı ilk raundu kazandı" söylemleri geliştirdi. Özgür Özel'i yalanlayan Mansur Yavaş'ın ise basın toplantısı düzenleyip ön seçime karşı olduğunu duyurması bekleniyor. Yavaş'ın kurmaylarından ise "anket" önerisi geldi. Adayın 50 bin kişilik ölçümün temel alındığı anketlerle belirlenmesi istendi. Ön seçimde İmamoğlu'nun aday olarak belirlenmesi halinde, Mansur Yavaş'ın bağımsız ya da başka partinin adayı olma ihtimali üzerinde duruluyor.


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