CHP'de 'rant' savaşları... Serdar Aksoy’dan Tuncay Özkan'la ilgili bomba 'ihale' iddiası...

CHP'li isimlerin karıştığı 'vurgun ve rant' iddialarına bir yenisi daha eklendi. CHP'li Menemen Belediyesine yönelik yürütülen "zimmet ve irtikap" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen yıl tutuklanan ve 7 ay tutuklu kalan CHP'li Serdar Aksoy ve CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Atilla Sertel bomba 'rant' iddiaları ile birbirlerine girdi. Serdar Aksoy, Tuncay Özkan'ın 2019 yerel seçimlerinden sonra yanında bir milletvekiliyle belediye binasına gelerek "iki biri asansör (AND) biri medya (Güneş) olmak üzere iki firmayla sözleşme yapılmasını istediğini, bunun da genel başkanın talimatı” olarak sunduğunu iddia etti.