CHP’de prematüre ön seçimin tarihi belli oldu!

CHP'de ön seçim Ekrem İmamoğlu'nun baskısıyla 23 Mart'ta yapılacak. "Ön seçim" ve "Mansur Yavaş" gündemli PM toplantısı kaotik bir havada yapıldı. Bazı CHP PM üyeleri adayın erken belirlemesini "prematüre doğum olur" diyerek eleştirip İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Toplantıda "Özgür Özel" sürprizi de yaşandı. Bir PM üyesi "Genel başkan adaylıktan feragat edemez" sözleriyle Özel'in aday olmasını istedi. Ekremci blok ise "Süreç başladı, kampanya hazır" deyip aday dayatmasında bulundu. "Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu "İmamoğlu'na faul yapabilir" denirken Yavaş'ın yol haritası da şekillendi.