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CHP'de Özgür Özel ile Refik Eryılmaz birbirine girdi

CHP'de Özgür Özel ile Refik Eryılmaz birbirine girdi
10.02.2023 00:06 - Son Güncelleme: 10.02.2023 01:11

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Enkaz üzerinde miting yapıp, insanların acıları üzerinden siyaset devşiren CHP bu kez kendi ayağına sıktı... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da elinde sigara ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı hesaba çekmeye yeltendi. Özel, daha geçmiş olsun bile demeden Eryılmaz'a "Seni alanda görmek lazım" dedi. Bunun üzerine sinirlenen Samandağ Belediye Başkanı, "Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık. Bana geçmiş olsun demeni beklerdim. Ben kan ağlıyorum. Birileri seni doldurdu" şeklinde tepki verdi.

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