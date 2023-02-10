CHP'de Özgür Özel ile Refik Eryılmaz birbirine girdi

Enkaz üzerinde miting yapıp, insanların acıları üzerinden siyaset devşiren CHP bu kez kendi ayağına sıktı... CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Hatay'da elinde sigara ile CHP'li Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ı hesaba çekmeye yeltendi. Özel, daha geçmiş olsun bile demeden Eryılmaz'a "Seni alanda görmek lazım" dedi. Bunun üzerine sinirlenen Samandağ Belediye Başkanı, "Özgürcüğüm bak beraber milletvekilliği yaptık. Bana geçmiş olsun demeni beklerdim. Ben kan ağlıyorum. Birileri seni doldurdu" şeklinde tepki verdi.