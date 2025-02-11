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CHP’de neler oluyor? Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz’dan itiraf
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CHP'de neler oluyor? Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz'dan itiraf

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 09:50

Siyaset gündemine bomba gibi düşen kurultay şaibesi tüm gündemin önüne geçti. Önce CHP'li Akif Hamzaçebi sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun imalarının ardından savcılık 4-5 Kasım 2023 CHP Kurultayı hakkında soruşturma başlattı. CHP Genel Merkezi inkar ederken CHP yandaşı Barış Terkoğlu ve İsmail Saymaz birçok CHP'li isimden şaibenin olduğunu duyduklarını söyledi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ise para kulelerinden kurultaya kadar yaşananları tekrar hatırlattı. Övür, “Kurultaya düşen "şaibe"yi duymazdan gelenler de, geçmişte susan ve bugün dillendirenler de bu kirlenmenin bedelini öder” dedi.

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