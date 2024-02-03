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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024, 09:49 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024, 10:10

CHP'de kriz bitmiyor! İstanbul'da DEM ayarlı bekleme!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme krizi bitmedi. Dün gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında CHP'nin 103 seçim bölgesindeki adayı açıklandı ancak krizin yaşandığı Çankaya'da yine aday belirlenemedi. Çankaya'da Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın güç yarışına girdiği bilinirken İstanbul'da da "DEM" bekleniyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in İstanbul'da terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı aday göstereceği konuşuluyor. CHP ise DEM'in istediği Adalar ve Esenyurt'u bekleterek "DEM'e aday çıkarmayın" mesajı veriyor. İşte detaylar...

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