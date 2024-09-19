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CHP'de kriz bitmiyor! Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş'a gönderme
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CHP'de kriz bitmiyor! Ekrem İmamoğlu'dan Mansur Yavaş'a gönderme

Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:22 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 13:22

Tüzük Kurultayında kameralar önünde restleşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında gerilim sürüyor. Parti içindeki meselelerin konuşulmasına gönderme yaparak isim vermeden Mansur Yavaş'ı hedef alan Ekrem İmamoğlu, "Zaman aynı çatı altında siyaset yapan insanların sen benim ayağıma bastın, sen benim koluma dokundun ya da yüzüme sert baktın deme zamanı değildir. Bununla uğraşan kim varsa benim yol arkadaşım değildir." dedi. Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği CHP içindeki 4 başlı kavga bir kez daha açığa çıktı.

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