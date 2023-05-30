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CHP'de koltuk savaşları! Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Deniz Zeyrek, Okan Konuralp'i isim vermeden hedef aldı

CHP'de koltuk savaşları! Fondaş medyada kılıçlar çekildi! Deniz Zeyrek, Okan Konuralp'i isim vermeden hedef aldı
30.05.2023 15:25

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs seçimlerinden ezici bir zaferle çıkmasının ardından CHP'de şç savaş başladı. Seçim gecesi kameralar karşısına çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, mücadeleye devam edeceğini söyleyerek parti içi muhalefete ilk andan mesaj verdi. Seçim gecesi sessizliğe bürünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ertesi gün yayınladığı video ile "değişim" mesajı verdi. Parti içinde kılıçlar çekilirken,CHP medyası da İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu destekçileri olarak kozlarını paylaşmaya başladı. AK Parti Sözcüsü Hamza Dağ, Sözcü TV ve Halk TV'nin karşı karşı geldiği belirtti. Sözcü TV'de konuşan İmamoğlu'na yakın isimlerden gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Ankara Milletvekili olan Okan Konuralp'i isim vermeden hedef aldı.

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