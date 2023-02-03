CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! Kemal Kılıçdaroğlu tam yetki istiyor

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 100 gün kaldı. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Erdoğan'ın adaylığında birleşirken; CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı Koalisyon"da adaylık krizi yaşanmaya devam ediyor. 6'lı Koalisyon'un 12. toplantısı öncesi CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. CHP Parti Meclisi 9 Şubat'ta "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" için Kılıçdaroğlu'nun talebiyle toplanma kararı aldı. Toplantıda Parti Meclisi'nin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmesi ve görüşmeler konusunda “tam yetki” vermesi bekleniyor.