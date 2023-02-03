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CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! Kemal Kılıçdaroğlu tam yetki istiyor

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni "adaylık" gündemiyle topluyor! Kemal Kılıçdaroğlu tam yetki istiyor
03.02.2023 20:49

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sadece 100 gün kaldı. AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı, Başkan Erdoğan'ın adaylığında birleşirken; CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan "6'lı Koalisyon"da adaylık krizi yaşanmaya devam ediyor. 6'lı Koalisyon'un 12. toplantısı öncesi CHP'de sıcak saatler yaşanıyor. CHP Parti Meclisi 9 Şubat'ta "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" için Kılıçdaroğlu'nun talebiyle toplanma kararı aldı. Toplantıda Parti Meclisi'nin Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını değerlendirmesi ve görüşmeler konusunda “tam yetki” vermesi bekleniyor.

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