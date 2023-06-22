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CHP'de kavga alevleniyor! Kemal Kılıçdaroğlu koltuk için il başkanlarından imza aldı

CHP'de kavga alevleniyor! Kemal Kılıçdaroğlu koltuk için il başkanlarından imza aldı
22.06.2023 18:01

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CHP'deki 'değişim' kavgasına il başkanları da dahil oldu. Parti örgütlerini kendisine bağlayan "Gerekirse 16'lı masa kurarım" diyerek koltuktan kalkmayacağını belli eden Kemal Kılıçdaroğlu dün il başkanlarıyla karşı karşıya geldi. Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendi ancak bazı il başkanları buna karşı çıktı. Yaşananların ardından 'bir şekilde' ikna edilen il başkanları Kılıçdaroğlu için imza vererek. "Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır." ifadeleriyle Ekrem İmamoğlu hedef alındı. İl başkanlarının imza kararı ile eş zamanlı olarak Ekrem İmamoğlu bir kez daha 'değişim' çıkışı yaptı.

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