CHP’de işler karışıyor! Fatih Portakal’dan bomba iddia: ‘’Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’yla yol yürüyecek’’

14 ve 28 Mayıs'taki seçimlerde büyük hezimet yaşayan CHP'de kılıçlar çekildi. Kılıçdaroğlu'nun "buradayım" mesajına karşı CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim çağrısı yaptı. İmamoğlu'na karşı Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin ardından CHP'li Murat Karayalçın da partide değişim olması gerektiğini belirtti. CHP yandaşı Sözcü TV'de ise İmamoğlu'nun üniversiteden arkadaşı olduğu bilinen Fatih Portakal CHP'nin içinde kimlerin Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alacağını açıkladı. Portakal, "Bir de 'Olağan kurultaya kadar bu iş gitmez' diyorlar 15 Ekim'e kadar. Olağanüstü bir kurultay da olabilir." ifadelerini kullandı.