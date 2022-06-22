CHP'de genel başkanlık savaşı! Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel...

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala ne CHP'nin ne de ittifak ortaklarının adayı belli olmuş değil. Kemal Kılıçdaroğlu "aday olacağım" sinyali verse de bu durum ittifak ortakları tarafından pek de karşılık görmüyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken CHP içindeki çatlak da gün geçtikçe büyüyor. AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, CHP içinde yaşananlara ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulundu. CHP içindeki çatlağın büyük olduğunu dikkat çeken Özboyacı, "Oğuz Kaan Salıcı, Ekrem İmamoğlu, Faik Öztrak, Engin Altay, Özgür Özel adaylar arasında. Kemal Kılıçdaroğlu bazı kişiler ona müsade etmediği için adaylığını açıklayamıyor." dedi.