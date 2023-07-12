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CHP'de Genel Başkanlık koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu!

CHP'de Genel Başkanlık koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu!
12.07.2023 00:19 - Son Güncelleme: 12.07.2023 01:04

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14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen 'koltuğu bırak' eleştirilerini savuşturmak için kirli bir provokasyona imza attı. Hadsiz şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın Bayburt konuşmasından bir kesit alarak rezil söylemlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kirli provokasyonuna AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı  Hamza Dağ sosyal medya hesabından, "Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerini kullandı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Sözlerinin bir kısmında ise utanmazlığına devam eden ve Başkan Erdoğan'ın deyimi ile sözüne çok yakışan Bay Bay Kemal, "Bayburt'ta Erdoğan konuşmuş, 'maalesef hırsızlar çok' demiş. Vallahi billahi doğru. Ben Erdoğan'a şu çağrıyı yapıyorum: Saray'da sağına bak, soluna bak, önüne bak, arkana bak kesin göreceksin; aynaya bak kesin göreceksin." cümleleri ile seçim yenilgisi görmenin hırsına kapılarak milletin adamı Başkan Erdoğan'ı karalamaya çalıştı.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ilgili kısmını sosyal medya hesabından da paylaştı.




AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ: SİYASİ MEFTA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kemal Kılıçdaroğlu'nun rezil provokasyonuna çok sert tepki gösterdi.


Dağ, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi… Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor. Kendisi artık siyasi mevtadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerini kullandı.

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