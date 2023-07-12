CHP'de Genel Başkanlık koltuğu sallantıda olan Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan üzerinden provokasyona soyundu!

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen 'koltuğu bırak' eleştirilerini savuşturmak için kirli bir provokasyona imza attı. Hadsiz şekilde Başkan Erdoğan'ı hedef alan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın Bayburt konuşmasından bir kesit alarak rezil söylemlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun kirli provokasyonuna AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından, "Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada 'Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz' demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayıs'ta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz…" ifadelerini kullandı.