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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024, 18:48 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2024, 18:48

CHP’de Başkan Erdoğan için tüm ayrıntılar düşünüldü! İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıl aradan sonra CHP’yi ziyaret etti. İade-i ziyaret kapsamında Özgür Özel ile bir araya geldi. 1,5 saat hangi başlıklar konuşuldu? Görüşmeye ilişkin kulis bilgisi var mı? Son durumu A Haber muhabirleri Rüya Akkuş ve İlter Yeşiltaş aktardı. İlter Yeşiltaş içeriden gelen kulis bilgisi olarak “Görüşme 12’nci katta gerçekleşti ve orada Özgür Özel’in de kütüphanesi bulunuyor. Başkan Erdoğan’ın olası bir dış politikadan dolayı Dünya Liderlerinden biriyle görüşmesi ihtimaline karşı oda hazırlanmış. Her bir ayrıntı bu görüşme için düşünülmüş.” dedi.

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