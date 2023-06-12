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CHP yönetiminden Özgür Özel’in değişim talebine cevap: Genel Başkanımız değişimi MYK’da yapmıştır

CHP yönetiminden Özgür Özel’in değişim talebine cevap: Genel Başkanımız değişimi MYK’da yapmıştır
12.06.2023 18:17

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “değişim” diyerek CHP’de genel başkanlığa talip olmasına parti yönetiminden cevap geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, kongreyi işaret ederek “CHP’de değişimin nasıl gerçekleşeceği bellidir. Genel Başkanımız kendi iradesi dahilinde gerçekleştireceği değişimi yapmış MYK’sını değiştirmiştir. Yeni MYK’da ilk toplantısında kongre takvimini başlatarak örgütlerde değişimin önünü açmıştır. Bundan sonraki süreci üyeler ilçe il ve kurultay delegeleri belirleyecektir” dedi.

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