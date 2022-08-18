CHP yandaşı Halk TV yalana doymuyor! "Diyanet İşleri Başkanı'nın Tuğgeneral yeğeni" iftirası ellerinde patladı!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen fonlanan mangır medyası yine yalan çukuruna düştü. Algı, manipülasyon ve kara propaganda haberlerinde başı çeken Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Halk TV, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hatasını kabul ederek haber metnini revize etmek zorunda kaldı. Ancak bu gelişmeye rağmen birçok yandaş medya kuruluşunda söz konusu iddialar gerçekmiş gibi yayınlandı, söz konusu komutan linç ettirildi.