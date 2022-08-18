Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı Halk TV yalana doymuyor! "Diyanet İşleri Başkanı'nın Tuğgeneral yeğeni" iftirası ellerinde patladı!

CHP yandaşı Halk TV yalana doymuyor! "Diyanet İşleri Başkanı'nın Tuğgeneral yeğeni" iftirası ellerinde patladı!

CHP yandaşı Halk TV yalana doymuyor! "Diyanet İşleri Başkanı'nın Tuğgeneral yeğeni" iftirası ellerinde patladı!
18.08.2022 19:34

OTOMATİK OYNAT

Güncel 14:49
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:48
PKK’lı İBB çalışanı...
Güncel 08:39
Başkan Erdoğan Ukrayna'da!
Güncel 02:15
Muhalefette ‘’seçim gecesi’’...
Güncel 00:44
Vatandaştan CHP’li Mahmut...
Güncel 01:13
Dışişleri'nden flaş Suriye...
Güncel 02:05
Yunan zulmü! MSB açıkladı: 108...
Güncel 15:59
Zincir marketlerin fahiş fiyat...
Güncel 01:15
Başkan Erdoğan’dan kur...
Güncel 02:20
Güney Kıbrıs’ta PKK/YPG...
Güncel 00:56
Üstün Dökmen'den psikolog olur...
Güncel 03:45
İmamoğlu'ndan akılalmaz...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen fonlanan mangır medyası yine yalan çukuruna düştü. Algı, manipülasyon ve kara propaganda haberlerinde başı çeken Halk TV, Jandarmaya yapılan son atamalar ile birlikte Tuğgeneral olan bir komutanın Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeğeni olduğunu iddia etti. Halk TV, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından hatasını kabul ederek haber metnini revize etmek zorunda kaldı. Ancak bu gelişmeye rağmen birçok yandaş medya kuruluşunda söz konusu iddialar gerçekmiş gibi yayınlandı, söz konusu komutan linç ettirildi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA