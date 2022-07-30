Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses itiraf etti: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses itiraf etti: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor

CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses itiraf etti: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor
30.07.2022 00:04

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:13
Şahap Kavcıoğlu'ndan İSO...
Güncel 02:09
''Ukrayna tahıl sevkiyatına...
Güncel 02:47
Bakan Akar'dan tahıl koridoru...
Güncel 00:31
Ümit Özdağ iyice faşiste...
Güncel 00:55
HDP'li İlk Başkanı ile 4...
Güncel 03:22
SOLOTÜRK’ten nefes kesen...
Güncel 00:59
Ekrem İmamoğlu'nun...
Güncel 03:01
Üniversitenin arazisine buğday...
Güncel 03:24
Fırat Kalkanı Harekat Alanı...
Güncel 00:22
Ekrem İmamoğlu'nun test kitabı...
Güncel 00:27
CHP İzmir İl Gençlik Kolları...
Güncel 00:41
Türk Sahil Güvenliği tacizci...

Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı deşifre oldu. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten CHP'nin çökme siyasetine ilşkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini söyleyen Gürses, "Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" ifadelerini kullandı. Gürses'in 'bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor' itirafı sonrası akıllara 'Kİm bu köstebekler?' sorusu geldi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA