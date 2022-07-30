CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses itiraf etti: Bürokratlar AK Parti'nin projelerini CHP'ye sızdırıyor

Hükümetin son zamanlarda KYK, EYT ve ÖTV konularında yürüttüğü çalışmalara çökerek 'Biz söyledik, yaptılar' algısı oluşturup kamuoyunu yanlış yönlendiren CHP'nin kirli tezgahı deşifre oldu. CHP yandaşı gazeteci Özlem Gürses'ten CHP'nin çökme siyasetine ilşkin itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlardan bilgi aldığını ve AK Parti'nin hayata geçireceği projeleri önceden öğrendiğini söyleyen Gürses, "Bürokrasiden CHP’ye ve altılı masaya bilgi geliyor. İktidar bu adımları atmadan muhalefet önceden öğreniyor. KYK borçlarının silinmesi ve ÖTV gelişmeleri buna örnek" ifadelerini kullandı. Gürses'in 'bürokratlar CHP'ye bilgi sızdırıyor' itirafı sonrası akıllara 'Kİm bu köstebekler?' sorusu geldi.