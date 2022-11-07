CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı muhalefeti erken seçim üzerinden fena bombaladı: Siz hiçbir şeye hazır değilsiniz

CHP yandaşı Can Ataklı, CHP'nin başörtüsü çıkışına ve hükümetin de anayasa teklifi ile cevabına ilişkin yaptığı değerlendirmede muhalefete sert sözlerle yüklendi. Muhalefetin bu çıkışla iki türlü de kötü bir işe imza attığını söyleyen Ataklı, "Türkiye’yi seçim öncesi seçime zorlayacaklar. 'Abi yapalım hemen şu seçimi şubat ayında, biz hazırız.' diyor muhalefet. Değilsin kardeşim sen hiçbir b*ka hazır değilsin. 23 Haziran’dan önceki seçime onay verirseniz demokrasiye de bu ülkeye de ihanet etmiş olursunuz." diye konuştu. Ataklı iktidarın referandum çağrısına ilişkin ise, "ahlaksızca bir plan" ifadelerini kullandı.