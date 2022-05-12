CHP yandaşı gazeteci açıkladı! Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinin masrafları İBB bütçesinden ödenmiş

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi emelleri doğrultusunda çıktığı Karadeniz turunun tartışmaları sürüyor. Söz konusu gezinin İBB'nin kasasından mı yoksa İmamoğlu'nun kendi cebinden mi karşılandığı merak konusu olmuşken; İBB, İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde hiçbir kamu kaynağının kullanılmadığını açıkladı. Bu açıklamanın akabinden CHP yandaşı Özlem Gürses'ten İBB'yi yalanlar nitelikte dikkat çeken bir itiraf geldi. Gürses, İmamoğlu'nun kendisine gezinin bütün masraflarının belediye bütçesinden karşılandığını söylediğini ifade etti.