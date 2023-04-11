CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi!

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. CHP'nin fonladığı Enver Aysever, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan milletvekili aday listeleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na çok sert yüklendi. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım" ifadelerini kullandı.