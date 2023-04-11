RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi!

CHP yandaşı Enver Aysever'den 'liste' tepkisi!
11.04.2023 00:04 - Son Güncelleme: 11.04.2023 01:29

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Türkiye 14 Mayıs seçimlerine artık gün sayıyor. Partiler aday listelerini YSK'ya teslim etti. CHP ve İYİ Parti'de liste krizi yaşanırken, tartışmalı isimler büyük tepki çekti. CHP'nin fonladığı Enver Aysever, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan milletvekili aday listeleri üzerinden Kılıçdaroğlu'na çok sert yüklendi. CHP listesinden 1'inci sırada FETÖ'cü bir ismin, 2'nci sırada ise karanlık işlerle uğraştığını öne sürdüğü Tuncay Özkan'ın aday gösterilmesini hedef alan Aysever, "Seçimde oyumu Kemal Bey'e vereceğim ama bunu vallahi de billahi de kafamı duvarlara vurarak yapacağım, büyük pişmanlık duyacağım" ifadelerini kullandı.

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