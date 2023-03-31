CHP yandaşı Can Ataklı'dan YSK üyelerine tehdit!

CHP yandaşı mangır medya aktörleri tehdit dilinde vites yükseltti. Geride bıraktığımız gün Sözcü TV'nin kadrolu tetikçisi Fatih Portakal, sunduğu canlı yayında YSK Başkanı'nı, "Bu ismi unutmayın" diyerek hedef aldı. Bugün de Fondaş Can Ataklı, cumhurbaşkanı adaylarının anayasaya aykırı bir biçimde belirlendiğine iddia ederek Yüksek Seçim Kurulu üyelerine tehdit etti. YSK üyelerinin kendilerini ateşe attıklarını söyleyen Ataklı, "Erdoğan seçilmezse durumları kötü" ifadelerini kullanıp müdahale edileceği imasında bulundu.