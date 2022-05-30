CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözleri... Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da ziyaret ettiği esnaf, İETT biletlerine gelen zamlardan dert yandı. İmamoğlu esnafın verdiği rakamlara inanmayınca İETT Genel Müdürünü aradı ve vatandaş haklı çıktı. Soğuk terler dökem İmamoğlu, "Vatandaşımız haklı" diye şaşırdı. İmamoğlu'nun eleştiren CHP yandaşı Can Ataklı, "İflah olmayacak bu adam. Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın." ifadelerini kullandı.