Haberler Güncel Videoları CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam

CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam

CHP yandaşı Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na 'İETT' tepkisi: İflah olmayacak bu adam
30.05.2022 14:15

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:20
Ekrem İmamoğlu’ndan hadsiz...
Güncel 24:29
"Beni kaçırtamadınız sen...
Güncel 01:06
Teşkilat 48. bölüm fragmanı...
Güncel 03:05
MGK toplantısı sona erdi
Güncel 00:58
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü...
Güncel 05:05
Merkez Bankası faiz kararını...
Güncel 04:48
Türkiye’nin ilk ticari uydusu...
Güncel 00:24
Ankara’da yürekleri ısıtan...
Güncel 00:07
Eren Abluka-7 Operasyonları...
Güncel 00:42
İsveç devlet televizyonundan...
Güncel 01:44
Şampiyon Anadolu Efes...
Güncel 00:45
PKK’lı terörist elebaşı Cemil...

Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözleri... Geçtiğimiz gün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Van'da ziyaret ettiği esnaf, İETT biletlerine gelen zamlardan dert yandı. İmamoğlu esnafın verdiği rakamlara inanmayınca İETT Genel Müdürünü aradı ve vatandaş haklı çıktı. Soğuk terler dökem İmamoğlu, "Vatandaşımız haklı" diye şaşırdı. İmamoğlu'nun eleştiren CHP yandaşı Can Ataklı, "İflah olmayacak bu adam.  Daha kendi kurumundaki zam oranını, bilet fiyatını bilmeyen kişiyi sen alacaksın cumhurbaşkanı yapacaksın." ifadelerini kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA